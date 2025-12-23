نجوم برشلونة وريال مدريد يقضون إجازة عيد الميلاد في دبي



اختار عدد من نجوم ناديي برشلونة وريال مدريد قضاء إجازة عيد الميلاد في دبي، مستفيدين من الطقس الدافئ الذي تشهده الإمارة خلال فصل الشتاء، في وقت تتزامن فيه هذه الفترة مع حملة «أفضل شتاء في العالم»، ونشر لامين يامال، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، صورة عبر خاصية «الستوري» على حسابه في تطبيق إنستغرام، ظهر فيها على متن الطائرة، مع إشارة إلى أن وجهته هي دبي.



من جانبه، شارك النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، مجموعة من الصور التي وثّق فيها قضاءه أوقاتاً ترفيهية في دبي، شملت مناطق بارزة مثل «داون تاون دبي» و«نخلة جميرا»، حيث ظهر مستمتعاً بالأجواء السياحية التي توفرها الإمارة.



ويوجد حالياً في دبي العديد من نجوم الدوري الإسباني من برشلونة وريال مدريد وباقي الأندية الأخرى، وسينضم إليهما المزيد من نجوم الكرة الإسبانية والعالمية عموماً خلال الساعات القليلة المقبلة لقضاء إجازة عيد الميلاد وحضور فعاليات حفل «لاليغا» وجوائز دبي غلوب سوكر والقمة العالمية للرياضة.



ويُعد اعتدال درجات الحرارة خلال هذه الفترة من العام أحد أبرز العوامل التي تجعل دبي وجهة مفضلة لنجوم الرياضة العالمية، في ظل الأجواء الباردة التي تسود أوروبا، إضافة إلى ما توفره المدينة من بنية سياحية متطورة وخيارات ترفيهية متنوعة.



وتعزز هذه الزيارات المتكررة حضور دبي على خريطة السياحة العالمية، خصوصاً خلال فصل الشتاء، حيث تستقطب الإمارة مشاهير الرياضة والفن من مختلف أنحاء العالم.