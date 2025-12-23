ماذا قال مورايس عن خسارة مباراته الأولى في الموسم بشعار الشارقة؟

دبي: أحمد عيسى

تلقى البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب الشارقة، الخسارة الأولى له في الموسم الحالي، أمام الهلال السعودي بنتيجة 0-1، في البطولة الآسيوية للنخبة، وذلك بعد 19 مباراة في مختلف المنافسات المحلية والخارجية مع فريقه السابق الوحدة.



وعلى الرغم من الخسارة في أولى مبارياته مع فريقه الجديد، الذي تعاقد معه الأسبوع الماضي بطموحات كبيرة، إلا أنه حظي بإشادة كبيرة من جماهير النادي، بعدما قدم الشارقة مستوى جيداً في اللقاء، وكان الأقرب للفوز على مدار شوطي اللعب قياساً بالأداء والفرص، التي أهدرها اللاعبون.



وعقب نهاية اللقاء علق مورايس على خسارته الشخصية الأولى في الموسم الحالي، وقال في حديث خاص مع «البيان» إنه لا يفكر بهذه الطريقة، ولا ينظر إلى نفسه ونتائجه، مؤكداً أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، وأضاف: «الأمر لا يتعلق بي كوني مدرباً، بل بالفريق، أنا أعمل حالياً مع فريق مختلف ومنظومة مختلفة، وفي توقيت صعب أشرفت على تدريب الشارقة قبل 3 أيام فقط من موعد مباراتنا أمام الهلال، الذي يعد منافساً قوياً، وهذا ليس سهلاً».



وأكد مورايس أن المواجهة كانت تحدياً جيداً، وضد فريق قوي، وأضاف: «رغم الخسارة إلا أنني سعيد بردة فعل اللاعبين والطريقة التي عملوا بها خلال الأيام الماضية، لدي نظرة إيجابية تجاه الفريق وكيفية تطوره في المستقبل، أعتقد أننا مطالبون بعد الراحة بمواصلة العمل، والتركيز في المباريات المقبلة».