«ملك روما» يستعرض رحلة الوفاء في القمة العالمية للرياضة بدبي

انضم فرانشيسكو توتي «ملك روما» إلى قائمة الأساطير المتحدثين في «القمة العالمية للرياضة»، التي ستقام بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يومي 29 و30 ديسمبر الجاري في مدينة جميرا في دبي، تحت شعار «نُوحّد العالم عبر الرياضة».

ويشارك 70 متحدثاً في القمة، من نخبة القادة والنجوم وأساطير الرياضة العالمية الذين تركوا بصمات مؤثرة في مسيرتهم الرياضية والإنسانية.

واعتزل توتي في 2017 عن عمر يناهز 40 عاماً، عقب مسيرة حافلة، وخاض توتي الذي لم يلعب لفريق آخر غير روما، 619 مباراة مع "الذئاب"، سجل خلالها 250 هدفاً، وتُوِّج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي في مناسبة واحدة.

ويستعرض توتي خلال مشاركته في القمة رحلته ورؤيته حول الإبداع والوفاء وتأثير اللاعب في تطور كرة القدم الحديثة.





وكان توتي بين اللاعبين الذين ساهموا في تتويج منتخب إيطاليا بلقب مونديال 2006 في ألمانيا.

ومن أبرز أساطير كرة القدم العالمية المشاركين في القمة، البرازيلي رونالدو نازاريو (الظاهرة)، والإيطالي باولو مالديني أسطورة أي سي ميلان، وأندريس إنييستا نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة سابقاً.