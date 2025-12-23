من «ليكيب» إلى «سكاي سبورتس».. الصحافة العالمية تتغنى بثنائية صلاح ومرموش



حظي فوز منتخب مصر على زيمبابوي في افتتاح مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بمتابعة واسعة من الصحافة العالمية، بعدما لعب محمد صلاح وعمر مرموش الدور الأبرز في قلب موازين اللقاء، وتحقيق انتصار صعب، أعاد «الفراعنة» إلى الواجهة القارية منذ الجولة الأولى.



وحقق منتخب مصر فوزاً مثيراً على زيمبابوي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بعد تأخره بهدف في الشوط الأول، قبل أن يعيد عمر مرموش الفريق إلى المباراة بهدف التعادل، ثم يحسم محمد صلاح النتيجة بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.



ووصفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية انتصار منتخب مصر بـ«الصعب»، مؤكدة أن القائد محمد صلاح كان كلمة السر في حسم المواجهة، بعدما سجل هدفاً قاتلاً، منح «الفراعنة» بداية إيجابية في البطولة المقامة بالمغرب.

واعتبرت شبكة «سكاي سبورتس» أن محمد صلاح وعمر مرموش أنقذا منتخب مصر من بداية معقدة، مشيرة إلى أن هدف مرموش أعاد التوازن للفريق، قبل أن يتولى صلاح مهمة الحسم في الوقت بدل الضائع.

وركزت صحيفة «ديلي ميرور» الإنجليزية على لحظة الحسم، وكتبت أن نجم ليفربول محمد صلاح سجل هدف الفوز لمصر في الدقائق الأخيرة، ليجنب منتخب بلاده بداية مخيبة في كأس أمم أفريقيا.



وأشارت شبكة «ذا أثلتيك» إلى أن منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، احتاج لخبرة قائده محمد صلاح، لعبور اختبار زيمبابوي، بعد سيناريو معقد فرضه التأخر المبكر في النتيجة.

وأبرزت قناة «TNT Sports» الإنجليزية تسجيل محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 91، مع الإشارة إلى هدف التعادل، الذي أحرزه عمر مرموش، معتبرة أن الثنائي حسم اللقاء في لحظاته المهمة.



ووصف راديو «مونت كارلو» فوز منتخب مصر بـ«الصعب»، مؤكداً أن هدف صلاح في الوقت الضائع كان كلمة السر في اقتناص النقاط الثلاث، وعنون موقع «فوت ميركاتو» تغطيته بعبارة «محمد صلاح يقلب الطاولة»، مشيداً بقدرة نجم ليفربول على حسم المواجهات الكبرى بقميص منتخب بلاده.



كما احتفى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز بفوز منتخب مصر، معتبراً أن الثنائية، التي تجمع محمد صلاح وعمر مرموش كانت العامل الأهم في حصد النقاط الثلاث، في إشارة إلى التأثير الواضح لنجمي البريميرليغ مع «الفراعنة».



ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في لقاء يسعى خلاله «الفراعنة» لتأكيد البداية الإيجابية، ومواصلة الصدارة في المجموعة الثانية.