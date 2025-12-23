رواتب فلكية لنجوم الدوري السعودي في الأمم الأفريقية

تزخر بطولة كأس الأمم الأفريقية بمشاركة العديد من نجوم كرة القدم في الملاعب العالمية، ويتنافسون فيما بينهم داخل المستطيل الأخضر، بالإضافة إلى صراعهم خارج الملاعب على أعلى الرواتب، والسؤال الذي تبحث جماهير البطولة عن إجابته.. من الأعلى أجراً في النسخة الحالية لكأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب حتى 18 يناير 2026.

وعلى غير المتوقع، يتصدر قائمة أعلى اللاعبين أجراً، محترفون في دوري روشن السعودي، وهم الجزائري رياض محرز الذي يحصل على راتب أسبوعي يبلغ نحو 827 ألف جنيه استرليني مع نادي الأهلي السعودي، ويليه السنغالي ساديو ماني، نجم النصر السعودي، في المركز الثاني براتب 634 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، ويليه مواطنه كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي، براتب 550 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

ثم يأتي النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع، بأجر أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه استرليني مع ليفربول الإنجليزي، وفي المركز الخامس، النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي يتقاضى مع غلطة سراي التركي نحو 318 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.