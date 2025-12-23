أرقام إيجابية تلاحق منتخب مصر مع أهداف محمد صلاح

انعكست أهداف محمد صلاح بشكل واضح على نتائج منتخب مصر، بعدما واصل قائد «الفراعنة» تعزيز حضوره التهديفي في بطولة كأس أمم أفريقيا، ليؤكد من جديد أن التسجيل باسمه غالبًا ما يرتبط بنتائج إيجابية للمنتخب المصري داخل البطولات القارية والدولية.

وسجل محمد صلاح هدف الفوز لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في افتتاح مشوار «الفراعنة» ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ليقود المنتخب لتحقيق انتصار ثمين بنتيجة 2-1، ويعتلي صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا برصيد 3 نقاط مناصفة مع جنوب أفريقيا.

وبهذا الهدف، رفع محمد صلاح رصيده إلى 8 أهداف في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس أمم أفريقيا، لينضم إلى قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البطولة، معادلًا أرقام عدد من النجوم البارزين، من بينهم أحمد حسن، وسيدو كيتا، وأسامواه جيان، وباسكال فيندونو.

وتظهر الأرقام سجلًا مميزًا لمنتخب مصر كلما سجل محمد صلاح، إذ حقق «الفراعنة» الفوز في 18 مباراة من أصل آخر 20 مباراة سجل فيها صلاح بقميص المنتخب، مقابل تعادلين فقط، دون التعرض لأي خسارة، في مؤشر رقمي يعكس التأثير المباشر لهداف المنتخب على النتائج.

وتعود آخر خسارة لمنتخب مصر في مباراة سجل خلالها محمد صلاح إلى مواجهة السعودية في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018، فيما تقتصر الهزائم الإفريقية التي سجل فيها صلاح على مباراتين فقط أمام إفريقيا الوسطى في تصفيات 2012 وتونس في تصفيات 2014.

وعلى الصعيد الدولي، واصل محمد صلاح التقدم في ترتيب الهدافين الأفارقة عبر التاريخ، بعدما رفع رصيده إلى 64 هدفًا دوليًا، ليقترب من رقم ديدييه دروجبا صاحب الـ 65 هدفًا، ويتبقى له هدف واحد لمعادلة رقمه، فيما يفصل صلاح 5 أهداف عن حسام حسن صاحب المركز الثالث برصيد 69 هدفًا.