كأس أمم أفريقيا.. موعد مباراة مصر أمام جنوب أفريقيا

يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، وذلك بعد انطلاقة ناجحة لـ«الفراعنة» في الجولة الأولى.

وتقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة بتوقيت مصر.

وحقق المنتخبان الفوز في الجولة الافتتاحية؛ إذ فاز منتخب مصر على زيمبابوي بنتيجة 2-1، بينما تفوق منتخب جنوب أفريقيا على أنغولا بالنتيجة نفسها، ليشتعل الصراع مبكرًا على صدارة المجموعة الثانية.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، متساويًا في النقاط مع جنوب أفريقيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يتذيل زيمبابوي وأنغولا الترتيب دون رصيد.

ويسعى «الفراعنة»، بقيادة حسام حسن، لمواصلة النتائج الإيجابية وحسم بطاقة التأهل المبكر إلى الدور التالي، في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة، وطموحات استعادة اللقب القاري الغائب منذ نسخة 2010.