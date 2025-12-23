قصة كفاح محمد صلاح على واقي الساقين

ارتدى النجم المصري محمد صلاح، واقي ساقين عليه لقطات من مسيرته وكفاحه في الملاعب خلال مباراة منتخب بلاده ونظيره منتخب زيمبابوي أمس، والتي انتهت لمصلحة «الفراعنة» بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية في المغرب، وهذا الأمر لم يعد غريباً في ملاعب الكرة بعدما تحول واقي الساقين من مجرد قطعة للحماية من التدخلات العنيفة في ملاعب كرة القدم، إلى دفتر مشاعر متنقل.

وسبق أن قام نجوم سابقين بارتداء واقي ساقين يحمل لقطات تعبر عن حالاتهم النفسية أو مواقف أو أشخاص مهمين في حياتهم، مثل أحمد الشيخ لاعب الأهلي المصري السابق، والذي كان يضع صورة ابنته مكة على واقي الساقين، فيما وضع لابا كودجو مهاجم العين، لقطات من أبرز احتفالاته بأهم الأهداف التي سجلها طوال مسيرته في الملاعب، فيما طبع عمرو السولية لاعب الأهلي السابق، صورة ابنته ليلى على واقي الساقين، عندما كانت تخضع لعملية جراحية.

وأظهر لاعب منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، واقي ساقيه أكثر من مرة، وكان يضع عليه لمحات من حياته الشخصية بعيداً عن الملاعب الرياضية، وظهر حسين الشحات لاعب الأهلي المصري والعين سابقاً، في لقطة وهو يقبل واقي الساقين الذي يحمل صور زوجته وطفليه آسر وأحمد، أما واقي الساق الخاص بنجم شباب الأهلي فيدريكو كارتابيا، فيتضمن العديد من لقطاته في الملاعب، بالإضافة إلى لقطات لأفراد عائلته.