تأثير مباشر.. نتائج منتخب مصر تتغير مع أهداف مرموش

انعكس الحضور التهديفي لعمر مرموش بشكل واضح على نتائج منتخب مصر، حيث ارتبطت أهدافه دائمًا بنتائج إيجابية لـ«الفراعنة»، في مؤشر رقمي يعكس حجم التأثير المباشر لمهاجم مانشستر سيتي على مسار مبارياته مع منتخب بلاده.

وخاض منتخب مصر 9 مباريات سجل خلالها عمر مرموش أهدافًا بقميص المنتخب، دون أن يتعرض لأي خسارة، إذ حقق خلالها 7 انتصارات مقابل تعادلين، في حصيلة تؤكد أن تسجيل مرموش غالبًا ما يمنح المنتخب المصري الأفضلية داخل الملعب.

وسجل مرموش 9 أهداف في 9 مباريات مختلفة، ليصبح أحد أكثر العناصر تأثيرًا في الشق الهجومي خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث الحسم أمام المرمى أو المساهمة في ترجيح كفة منتخب مصر خلال المواجهات الرسمية.

وتعكس هذه الأرقام القيمة الفنية للاعب، وقدرته على صناعة الفارق في اللحظات المهمة، خاصة في ظل اعتماده على التحركات السريعة والإنهاء المباشر، ما جعله عنصرًا مؤثرًا في نتائج «الفراعنة» كلما وجد طريقه إلى الشباك.

وتجسد هذا التأثير بشكل واضح خلال مواجهة زيمبابوي في افتتاح مشوار منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا 2025، حين لعب عمر مرموش دورًا مهمًا في قلب موازين اللقاء، بعدما أعاد المنتخب إلى أجواء المباراة بهدف التعادل في توقيت بالغ الأهمية.

وتقدم منتخب زيمبابوي أولًا في الدقيقة 20، قبل أن يظهر مرموش في الدقيقة 64، بعدما توغل من الجبهة اليسرى وسدد كرة قوية استقرت في سقف المرمى، ليمنح منتخب مصر دفعة قوية أعادت السيطرة للفراعنة ومهدت لهدف الفوز لاحقًا.

ولم يقتصر تأثير مرموش على التسجيل فقط، إذ قدم مباراة متكاملة على المستوى الهجومي، ليحصل على جائزة رجل المباراة، تأكيدًا على حضوره المؤثر في الثلث الأمامي وقدرته على صناعة الخطورة المستمرة على دفاعات المنافسين.

وبحسب إحصائيات اللاعب في المباراة، لمس مرموش الكرة 72 مرة، ونجح في 7 مراوغات، وهدد مرمى زيمبابوي بـ 4 تسديدات، إلى جانب 8 التحامات أرضية ناجحة و8 لمسات داخل منطقة الجزاء، ما يعكس حجم النشاط الهجومي الذي قدمه طوال دقائق مشاركته.