الإصابة تضرب ثنائي منتخب مصر عقب مواجهة زيمبابوي

تعرض ثنائي منتخب مصر، مصطفى محمد ومحمد حمدي، لإصابات خلال مواجهة زيمبابوي في افتتاح مشوار «الفراعنة» ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ما استدعى خضوعهما للفحص الطبي عقب نهاية اللقاء للاطمئنان على حالتهما البدنية.

وأكد محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر، أن مصطفى محمد ومحمد حمدي تعرضا لكدمات أثناء مباراة زيمبابوي، موضحًا أن الجهاز الطبي فضل التعامل بحذر مع حالتيهما، في ظل ضغط المباريات خلال منافسات البطولة القارية.

وأشار طبيب المنتخب إلى أن اللاعبين سيخضعان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد حالتهما بشكل دقيق، والاطمئنان على جاهزيتهما قبل المواجهات المقبلة.

ويترقب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نتائج الفحوصات الطبية لحسم موقف الثنائي من المشاركة في التدريبات الجماعية، قبل مواجهة جنوب أفريقيا المقررة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بتحقيق فوز مهم على حساب منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى.

ونجح «الفراعنة» في قلب تأخرهم بهدف إلى انتصار ثمين، بعدما سجل عمر مرموش هدف التعادل، قبل أن يحسم محمد صلاح المواجهة بهدف الفوز، ليحصد المنتخب المصري أول ثلاث نقاط في بداية مشواره القاري.