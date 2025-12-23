حسام حسن يكشف سبب استبدال إمام عاشور أمام زيمبابوي

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كواليس استبدال إمام عاشور خلال مواجهة زيمبابوي في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس أمم أفريقيا 2025، موضحًا أن القرار لم يكن له أي علاقة بسوء أداء اللاعب داخل الملعب، وإنما جاء في إطار الحرص الفني والطبي على جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسام حسن أن إمام عاشور عائد مؤخرًا من الإصابة، وأن الجهاز الفني فضل عدم تحميله أعباء بدنية كبيرة في بداية البطولة، خاصة في ظل الضغط المتوقع خلال المباريات المقبلة، مشددًا على أن اللاعب قدم مجهودًا جيدًا وكان ملتزمًا بالتعليمات الفنية.

وأوضح مدرب منتخب مصر أن إدارة دقائق اللعب تعد جزءًا أساسيًا من خطته خلال البطولة، للحفاظ على العناصر الأساسية وتجهيزها بالشكل الأمثل للأدوار المقبلة، لافتًا إلى أن إمام عاشور يعد من الركائز المهمة في صفوف المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وشدد حسام حسن على ثقته الكاملة في جميع اللاعبين، مؤكدًا أن القرارات الفنية تتخذ وفق رؤية شاملة تخدم مصلحة المنتخب، بعيدًا عن أي اجتهادات أو تفسيرات غير دقيقة لما يحدث داخل الملعب.

واستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بتحقيق فوز مهم على حساب منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ونجح «الفراعنة» في قلب تأخرهم بهدف إلى انتصار ثمين، بعد تسجيل عمر مرموش هدف التعادل، قبل أن يحسم محمد صلاح اللقاء بهدف الفوز، ليحصد المنتخب المصري أول ثلاث نقاط في بداية مشواره القاري.