هالاند يوجه رسالة خاصة لصلاح ومرموش بعد فوز مصر على زيمبابوي

وجه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، رسالة تهنئة مباشرة إلى محمد صلاح وعمر مرموش، ثنائي منتخب مصر، عقب فوز «الفراعنة» على زيمبابوي في افتتاح مشوارهم ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وجاءت رسالة هالاند عبر تعليق على صورة نشرها محمد صلاح على حسابه الرسمي، ظهر فيها برفقة عمر مرموش عقب نهاية المباراة، حيث كتب مهاجم مانشستر سيتي: «مرحبا يا أخواتي»، في تفاعل حاز اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت مواجهة مصر وزيمبابوي تألقًا مميزًا للثنائي، إذ سجل عمر مرموش هدف التعادل للمنتخب المصري، قبل أن يحسم محمد صلاح الفوز بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، ليقودا الفراعنة لانتصار مهم بنتيجة 2-1 في مستهل البطولة.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي، وسط طموحات جماهيرية كبيرة باستعادة اللقب القاري الغائب منذ نسخة 2010.