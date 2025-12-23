مصر تحسم مواجهة زيمبابوي وتحقق أول فوز في أمم إفريقيا

قاد محمد صلاح منتخب مصر لقلب تأخره إلى فوز ثمين على زيمبابوي بنتيجة 2-1، في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب.

سجل نجم ليفربول هدف الانتصار للفراعنة بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، بداية إيجابية في النسخة الحالية.

وكان منتخب زيمبابوي قد فاجأ نظيره المصري بافتتاح التسجيل عن طريق برينس ديوب في الدقيقة 20، رغم السيطرة المصرية الواضحة على مجريات الربع ساعة الأولى من اللقاء، والتي شهدت عدة محاولات قادها صلاح إلى جانب إمام عاشور ومروان عطية، واستغل ديوب تمريرة قادمة من الجهة اليسرى ليسدد كرة أرضية سكنت شباك الحارس محمد الشناوي.

وفي الشوط الثاني، نجح عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في إعادة المباراة إلى نقطة التعادل عند الدقيقة 63، بعدما أطلق تسديدة قوية من زاوية ضيقة استقرت في سقف المرمى، قبل أن يحسم صلاح المواجهة بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة.

وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها، حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزًا على أنغولا بنتيجة 2-1.