نابولي يتوج بالسوبر الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

توج فريق نابولي بلقب كأس السوبر الإيطالي، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على بولونيا بنتيجة 2-0، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الإثنين على ملعب «الأول بارك» بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن النسخة الـ 38 من البطولة.

وسجل البرازيلي ديفيد نيريس هدفي نابولي في الدقيقتين 39 و57، ليقود فريقه إلى منصة التتويج في نسخة أقيمت بمشاركة أربعة أندية، للمرة الثالثة على التوالي في المملكة العربية السعودية.

وبهذا التتويج، يحرز نابولي لقب السوبر الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد لقبي عامي 1990 و2014، لينفرد بالمركز التاريخي أمام روما الذي توج بالبطولة مرتين.

وكان نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، قد بلغ المباراة النهائية عقب فوزه على ميلان وصيف كأس إيطاليا في الدور نصف النهائي، فيما صعد بولونيا بطل الكأس بعد تفوقه على إنتر ميلان وصيف الدوري.

وفشل بولونيا في حصد أول ألقابه في كأس السوبر الإيطالي، لينضم إلى قائمة الفرق التي خسرت النهائي في ظهورها الأول، مثل تورينو وفيتشنزا وأتالانتا، بينما واصل نابولي تأكيد حضوره القوي في البطولات المحلية.