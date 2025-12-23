خطأ إخراجي يثير الجدل في مباراة مصر وزيمبابوي (فيديو)

شهدت مباراة مصر وزيمبابوي، في افتتاح مشوار المنتخب المصري بكأس أمم أفريقيا 2025، واقعة إخراجية مثيرة للجدل قبل انطلاق اللقاء، بعدما ارتكب مخرج المباراة خطأ خلال عزف النشيد الوطني المصري.

وقبل صافرة البداية، ركزت عدسات الكاميرات على لاعبي منتخب زيمبابوي أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب مصر، في لقطة غير معتادة في المباريات الدولية، حيث جرت العادة على إظهار لاعبي المنتخب الذي يعزف نشيده الوطني.

وانتشر المقطع سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتحول إلى مادة للنقاش بين الجماهير المصرية، التي تفاعلت مع الواقعة بسخرية وانتقادات، معتبرة أن ما حدث يعد خطأً إخراجيًا واضحًا في مناسبة قارية كبرى.

وانطلقت مباراة مصر وزيمبابوي على ملعب «أغادير»، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من البطولة المقامة حاليًا في المغرب، وسط آمال جماهيرية كبيرة بعودة «الفراعنة» لمنصات التتويج القاري.

وعلى الصعيد الفني، شهدت المباراة استقبال منتخب مصر هدفًا في الدقيقة 20 عن طريق برينس دوب، مستغلًا خطأ دفاعيًا، في لقاء أجرى خلاله المدير الفني حسام حسن عدة تغييرات على التشكيل الأساسي، أبرزها جلوس أحمد «زيزو» ومصطفى محمد ورامي ربيعة على مقاعد البدلاء، والدفع بإمام عاشور وحسام عبد المجيد أساسيًا.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، ويخوض النسخة الحالية بطموحات كبيرة لاستعادة اللقب الغائب منذ نسخة 2010، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع لكل تفاصيل مشواره في البطولة.