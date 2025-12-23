الوحدة يخسر أمام الغرافة في أبطال آسيا للنخبة بهدف في الوقت القاتل

خسر نادي الوحدة أمام الغرافة القطري بهدف دون مقابل، سجله سيدو سانو في الدقيقة 87 من مباراتهما على استاد ثاني بن جاسم ضمن الجولة السادسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وتوقف رصيد الوحدة عند 13 نقطة، بينما وصل الغرافة إلى 6 نقاط وجدد آماله في التأهل واللحاق بالوحدة الذي سبق أن ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي.

وشهدت المباراة أيضاً ركلة جزاء للغرافة أهدرها ياسين براهيمي في الدقيقة 57، وبطاقة حمراء لكل من محمد الشامسي، حارس الوحدة، في الدقيقة 53، ودامي تراوري لاعب الغرافة في الدقيقة 59.

ولم يقدم الفريقان الأداء المتوقع في المباراة، ولم يشهد الشوط الأول سوى فرصة لكل فريق، بعدما تصدى حارس الغرافة خليفة أبابكر بصعوبة لكرة رأسية من مهاجم الوحدة كايو كانيدو في الدقيقة 12، وردت عارضة الوحدة في الدقيقة 39 تسديدة فلورينيل كومان.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للغرافة بعد خطأ مشترك بين المدافع لوكاس بيمنتا وحارس الوحدة محمد الشامسي، الذي تلقى البطاقة الحمراء بعد عرقلته لاعب الفريق القطري.

وشارك الحارس البديل زايد أحمد، وسدد ياسين براهيمي الكرة في العارضة في الدقيقة 57، ثم تلقى دامي تراوري لاعب الغرافة الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء في الدقيقة 59.

وتمكن الغرافة من خطف هدف الفوز في الدقيقة 87 عن طريق سيدو سانو، بعد تمريرة وصلته بالكعب من زميله آرون غونارسون.