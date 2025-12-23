ظهور مفاجئ لكارفاخال في دوري أبطال آسيا (فيديو)

فاجأ داني كارفاخال، قائد نادي ريال مدريد، الجماهير بتواجده في مدرجات ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، خلال مواجهة نادي الوحدة أمام الغرافة القطري، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة.

ورصدت عدسات الكاميرات النجم الإسباني وهو يتابع اللقاء من المدرجات، في حضور مميز خارج الملاعب الأوروبية، ما أثار تساؤلات حول سبب تواجده في المباراة الآسيوية.

وجاء حضور كارفاخال من أجل مساندة مواطنه الإسباني خوسيلو، مهاجم نادي الغرافة، خلال المواجهة أمام الوحدة، في لفتة دعم لزميله السابق، رغم عدم مشاركة خوسيلو أساسيًا واكتفائه بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وقبل انطلاق المباراة، استقبل الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني، رئيس نادي الغرافة، داني كارفاخال، وذلك على هامش اللقاء، في إطار الزيارة التي قام بها قائد ريال مدريد إلى الدوحة.

ويأتي ظهور كارفاخال في وقت يواصل فيه برنامجه العلاجي، بعدما أعلن نادي ريال مدريد قبل أسابيع تعرضه لإصابة في مفصل الركبة، حيث يخضع حاليًا لمرحلة التأهيل تمهيدًا للعودة إلى المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.