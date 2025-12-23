بقميص لويس دياز.. لامين يامال يدخل عالم «يوتيوب» لأول مرة

فاجأ لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، جماهيره باقتحام عالم منصة الفيديوهات «يوتيوب» للمرة الأولى، لتسلط الضوء على جانب مختلف من حياته الشخصية.

ونشر يامال أول فيديو له عبر قناته الرسمية بعنوان «جولة في منزلي»، مستغلًا فترة الإجازة تزامنًا مع أعياد الميلاد «الكريسماس»، حيث اصطحب متابعيه في جولة داخل منزله، مستعرضًا بعض مقتنياته الخاصة وجوائزه، إلى جانب سرد حكايات عائلية وشخصية بعيدة عن أضواء الملاعب.

ولفت نجم برشلونة الأنظار خلال ظهوره الأول على «يوتيوب» بارتدائه القميص الاحتياطي للمنتخب الكولومبي، باللون الأسود مع تفاصيل برتقالية، ويحمل الرقم 7، وهو الرقم الخاص بلويس دياز، لاعب بايرن ميونخ الحالي وقائد المنتخب الكولومبي، في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتناقلت وسائل إعلام مختلفة هذه اللفتة، معتبرة إياها إشارة إلى إعجاب يامال بدياز، رغم أن اللاعب الإسباني الشاب لم يعلق بشكل مباشر أو يوضح سبب اختياره هذا القميص خلال الفيديو.

ويأتي ظهور لامين يامال الرقمي الجديد ليعكس توجهًا متزايدًا لنجوم كرة القدم نحو التواصل المباشر مع الجماهير عبر المنصات الرقمية، ومشاركة تفاصيل حياتهم اليومية، في إطار يبتعد عن الصورة التقليدية المرتبطة فقط بالمباريات.