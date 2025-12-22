الأسطورة البرازيلية كافو يستعرض خبراته في القمة العالمية للرياضة بدبي

انضم الأسطورة البرازيلية كافو إلى قائمة النجوم المتحدثين في «القمة العالمية للرياضة»، التي ستقام بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يومي 29 و30 ديسمبر الجاري في مدينة جميرا في دبي، تحت شعار «نُوحّد العالم عبر الرياضة».

ويشارك 70 متحدثاً في القمة، من نخبة القادة والنجوم وأساطير الرياضة العالمية الذين تركوا بصمات مؤثرة في مسيرتهم الرياضية والإنسانية.

ويستعرض كافو في القمة خبراته ورؤاه من مسيرته الكروية الطويلة، حيث يعد أكثر لاعبي البرازيل مشاركة في مباريات منتخب بلاده برصيد 142 مباراة دولية، واللاعب الوحيد في العالم الذي شارك مع منتخبه في ثلاث مباريات نهائية متتالية في كأس العالم، مونديال 1994 بالولايات المتحدة، ومونديال 1998 في فرنسا، ومونديال 2002 في كوريا واليابان، وفاز باللقب مرتين في مونديال 1994 و2002، بينما خسر نهائي 1998.

ولعب كافو لساو باولو واستمر به لمدة ست سنوات قبل أن ينتقل لنادي ريال ساراجوسا الإسباني، ثم لبالميراس البرازيلي قبل أن ينطلق لإيطاليا ويتألق مع روما، وأخيراً ينضم إلى ميلان في 2003 ويستمر معه حتى 2008.