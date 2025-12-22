داني ألفيس يخطط للعودة إلى الملاعب في سن الـ42 عاماً



يستعد البرازيلي داني ألفيس للعودة إلى ممارسة كرة القدم من جديد بعد غياب دام نحو ثلاثة أعوام، في خطوة مفاجئة قد تعيده إلى المستطيل الأخضر رغم بلوغه سن الثانية والأربعين. وبحسب تقارير إعلامية برازيلية، فإن داني ألفيس يضع اللمسات الأخيرة على صفقة لشراء نادي ساو جواو دي فير البرتغالي، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة، ليصبح المساهم الأكبر في ملكيته خلال الفترة المقبلة.



ولا تقتصر خطة ألفيس على الجانب الاستثماري فقط، إذ يخطط الظهير الأيمن السابق لبرشلونة لتوقيع عقد مع النادي كلاعب لمدة ستة أشهر عقب إتمام عملية الشراء، من أجل خوض ما تبقى من الموسم والعودة رسمياً إلى الملاعب.



وأشارت التقارير إلى أن ألفيس يحظى بدعم مجموعة من المستثمرين البرازيليين لإنجاح المشروع، في وقت يحتل فيه نادي ساو جواو دي فير المركز التاسع في جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة البرتغالي.

وكان داني ألفيس قد ابتعد عن كرة القدم منذ يناير 2023، على خلفية القضية التي صدر بحقه خلالها حكم بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، قبل أن تتم تبرئته في مارس 2024، ما فتح الباب أمام احتمالية عودته إلى ممارسة اللعبة مجدداً.



ويعد ألفيس واحداً من أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في تاريخ كرة القدم، بعدما خاض مسيرة حافلة مع أندية كبرى، أبرزها برشلونة، إضافة إلى مشاركاته الدولية مع منتخب البرازيل.