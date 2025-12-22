جراحة جديدة في الركبة.. نيمار في غرفة العمليات

أعلن نادي سانتوس البرازيلي خضوع نجمه نيمار دا سيلفا لعملية جراحية في الركبة، على خلفية الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في منافسات الدوري البرازيلي خلال الفترة الماضية.

وأوضح سانتوس، في بيان رسمي، أن نيمار أجرى العملية الجراحية صباح اليوم الإثنين 22 ديسمبر، في أحد المستشفيات المتخصصة، تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، مشيرًا إلى أن التدخل الجراحي جاء لعلاج تمزق في الغضروف الهلالي الداخلي للركبة.

وأكد البيان أن الجراحة تمت بنجاح، وأن حالة اللاعب الصحية مستقرة عقب العملية، على أن يغادر المستشفى في اليوم نفسه، تمهيدًا لبدء برنامج التأهيل والعلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة في غضروف الركبة خلال شهر نوفمبر الماضي، ما استدعى اتخاذ قرار التدخل الجراحي بعد تقييم الحالة من قبل الجهاز الطبي، لتفادي تفاقم الإصابة وضمان تعافٍ كامل.

ويرتبط نيمار بعقد مع نادي سانتوس ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في وقت تشير فيه تقارير إلى وجود رغبة من إدارة النادي في تمديد عقده، في انتظار تطورات مرحلة التعافي وعودته للملاعب.

وخلال مسيرته الاحترافية مع الأندية، خاض نيمار 253 مباراة، سجل خلالها 147 هدفًا، إضافة إلى 70 تمريرة حاسمة، ليبقى أحد أبرز نجوم الكرة البرازيلية رغم سلسلة الإصابات التي لاحقته في السنوات الأخيرة.