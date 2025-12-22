سقوط مروع لباستون داكا.. تعادل مالي وزامبيا في أمم أفريقيا يشهد حادثة خطيرة «فيديو»



شهدت مباراة مالي وزامبيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2025، حادثة خطيرة خطفت الأنظار، بعدما تعرض باستون داكا، مهاجم منتخب زامبيا، لسقوط مروع أثناء احتفاله بالهدف القاتل الذي أنقذ به منتخب بلاده من الخسارة.



وكان منتخب مالي في طريقه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، قبل أن ينجح داكا في تسجيل هدف التعادل لزامبيا برأسية قاتلة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع «92»، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل. وأثناء احتفاله بالهدف على طريقة «الشقلبة»، سقط داكا بشكل خطير على رقبته، في مشهد أثار ذعر زملائه داخل الملعب والجماهير الحاضرة، وسط مخاوف بشأن تعرضه لإصابة قوية.



وأظهرت لقطات المباراة تدخل الجهاز الطبي سريعاً للاطمئنان على حالة اللاعب، قبل أن يفاجئ داكا الجميع بقدرته على استكمال اللقاء حتى صافرة النهاية، رغم خطورة السقوط الذي تعرض له.



وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في نتيجة خدمت حسابات المجموعة، إذ أصبح منتخب المغرب المستفيد الأكبر من هذا التعادل، بعدما انفرد بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، عقب فوزه في مباراة الافتتاح أمس على جزر القمر بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره المالي في الجولة الثانية، بينما يلتقي منتخب زامبيا مع منتخب جزر القمر، في إطار استمرار منافسات دور المجموعات من البطولة القارية.