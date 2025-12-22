الشارقة يخسر بهدف أمام الهلال السعودي في نخبة آسيا

خسر الشارقة أمام ضيفه الهلال السعودي 0/1 في مباراة الفريقين مساء اليوم، لحساب الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تميزت بالقوة والإثارة، وقدم خلالها الفريقان مستوى لافتاً أطرب الجمهور الغفير الذي تابع اللقاء.

وبالنتيجة، واصل الهلال انتصاراته وتربع بالعلامة الكاملة على صدارة المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة، فيما تجمد رصيد الشارقة عند 7 نقاط في المركز السابع «مؤقتاً» قبل نهاية مباريات الجولة.

بدأ الفريقان المباراة بنزعة هجومية واضحة كشفت رغبة كل فريق في خطف هدف مبكر وتحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، ما أضاف الكثير من المتعة والحماس إلى اللقاء وسط تفاعل الجماهير وتبادل الهجمات التي اتسمت بالخطورة على مرمى الفريقين، لكن تألق عادل الحوسني حارس الشارقة، والربيعي حارس الهلال، حال دون اهتزاز الشباك.

وكانت أبرز فرص الشارقة وأخطرها عن طريق كايو لوكاس الذي نجح في الانفراد بالمرمى، لكنه لم يحسن التعامل مع الكرة، إلى جانب تسديدة قوية من بيرو مرت جوار القائم.

وتواصل الأداء القوي في الشوط الثاني من اللقاء، وأظهر الهلال قوته في التقدم الهجومي والعودة الدفاعية، ما شكل ضغطاً على مرمى الشارقة الذي لعب بروح قتالية عالية، وقاد هجمات منظمة من عمق وطرفي الملعب مع تحركات أيغور الإيجابية في صناعة اللعب ونشاط كايو في خط المقدمة.

وتواصل الإيقاع الهجومي من الفريقين، ما نتج عنه العديد من الفرص، لكن التماسك الدفاعي حافظ على نظافة الشباك حتى الدقيقة 81 التي شهدت هدف الهلال من هجمة سريعة عن طريق مالكوم أوليفيرا، ما زاد من حماس المباراة، ودفع الشارقة إلى مضاعفة الشق الهجومي بحثاً عن التعادل، ولكن دون جدوى.