باولو سوزا: قيادة مانشيني لفريق السد تمنح شباب الأهلي حافزاً أكبر



أكد باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الغد أمام مضيفه السد القطري، في الجولة السادسة لدوري أبطال آسيا للنخبة، أن كل فريق يحتاج إلى التأهل للمرحلة المقبلة من البطولة. وبين أن المواجهة لن تكون سهلة، لأن كل فريق يطمح مواصلة المشوار في هذه البطولة التي تشهد تنافساً كبيراً بين الفرق، وقال: «السد يسير على نهج وخطى دولة قطر في التطور، وبالتالي يملك العديد من العناصر الجيدة من النجوم المحليين واللاعبين الأجانب، ويقوده مدرب كبير هو روبيرتو مانشيني، وهذا الأمر يمنحنا حافزاً إضافياً لنقدم أفضل ما نملك من أجل تحقيق النتيجة التي نطمح إليها».



وأضاف: «في هذه المباراة نحتاج أن نكون أنفسنا ونكون أكثر جاهزية وتركيزاً، وأثق في اللاعبين، وأنا كوني مدرباً دائماً وأبداً أعول على الفريق أن يحقق الفوز تلو الآخر، ودائماً نبحث عن السيطرة على المباراة واللعب بكرة أو دون كرة».



بدوره، قال حمد المقبالي، حارس مرمى شباب الأهلي، إن مباراة الغد أمام السد مهمة للغاية، وأمام فريق كبير يجد منهم كل الاحترام، مؤكداً احترامهم الكامل لكل الفرق المنافسة في هذه البطولة. وشدد على أهمية التركيز الكامل طوال التسعين دقيقة، مبيناً أن جميع اللاعبين يدركون أهمية اللقاء ويتطلعون لأن يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن يبذلوا كل ما يملكون من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة.