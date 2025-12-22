عمدة نيويورك يشاهد افتتاح «الكان» في مطعم مغربي

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عمدة مدينة نيويورك المنتخب حديثاً، الديمقراطي زهران ممداني، وهو يشاهد مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر، أمس، في أحد المطاعم المغربية بالمدينة، وظهر ممداني في حديث مع الحضور من جماهير «أسود الأطلس» مستمتعاً بتناول العديد من الأطباق المغربية في أحد المطاعم في نيويورك، رفقة الجماهير المغربية الحاضرة، والتي رحبته به كثيراً، خاصة وأنها المرة الأولى التي يحضر خلالها مباراة لكرة القدم وسط المشجعين عقب انتخابه.

وذكر حساب المطعم الذي نشر الفيديو: «تشرفنا باستقبال زهران ممداني خلال مباراة المغرب، شخص رائع من أكثر الأشخاص تواضعاً، شاهد المباراة مع الجميع، يبتسم، يضحك، يشارك فرحة صديقه، كأننا عائلة واحدة، لا كبرياء، فقط طاقة إيجابية واحترام للثقافة والناس».