ملك «الدبل كيك».. الكعبي حديث العالم



تحول هدف المهاجم المغربي أيوب الكعبي في مرمى جزر القمر إلى لقطة لفتت أنظار العالم، بعدما خطف نجم منتخب «أسود الأطلس» الأضواء في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بمقصية رائعة أعادت متعة التسجيل الأكروباتي إلى الواجهة، دخل الكعبي بديلاً، واحتاج إلى لحظة واحدة فقط ليترك بصمته، حيث ارتقى الكعبي في الهواء وسدد مقصية متقنة، أشعلت المدرجات ومنحت منتخب بلاده الهدف الثاني، مؤكدة تفوق المنتخب المغربي في اللقاء.



أصداء الهدف خرجت سريعاً من حدود الملعب، وتصدرت عناوين صحف ومواقع رياضية عالمية، التي توقفت عند جمال التنفيذ وقيمته الفنية، معتبرة اللقطة من أبرز مشاهد البطولة منذ جولتها الأولى.

صحيفة «ليكيب» الفرنسية وصفت أيوب الكعبي بـ«ملك الضربات المقصية»، مشيرة إلى أن اللاعب بات يمتلك بصمة خاصة في هذا النوع من الأهداف، أما «لو باريزيان» فاعتبرت المقصية هدفاً استثنائياً مرشحاً ليكون الأجمل في البطولة.



موقع «فوت ميركاتو» وصف الهدف بـ«المذهل»، مؤكداً أنه حسم المواجهة لصالح المغرب، فيما رأت شبكة «RMC» أن الكعبي دخل مبكراً دائرة المنافسة على أفضل هدف في كأس أمم أفريقيا.

هدف الرباط جاء امتداداً لعام لافت للكعبي، واصل خلاله تسجيل الأهداف الأكروباتية بقميص أولمبياكوس في الدوري اليوناني، إلى جانب مقصية أخرى في شباك منتخب بنين، قبل أن يكرر المشهد مع منتخب بلاده في البطولة القارية.