بعد رومان سايس.. إصابة جديدة تضرب دفاع المغرب



تلقى منتخب المغرب ضربة جديدة في مستهل مشواره بكأس أمم أفريقيا 2025، حيث تحوم الشكوك حول جاهزية المدافع نايف أكرد للمشاركة في مواجهة مالي المقبلة، بسبب معاناته من آلام عضلية. ويخضع نايف أكرد، لفحوصات طبية دقيقة تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب المغربي، من أجل تحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الافتتاح أمام جزر القمر، ومدة غيابه المحتملة.



وتأتي هذه الإصابة في توقيت مهم للغاية، خاصة بعد تأكد إصابة قائد المنتخب رومان سايس، الذي اضطر لمغادرة مباراة جزر القمر مبكراً، ما يزيد من الضغوط على الخط الخلفي لـ«أسود الأطلس» في بداية مشوار البطولة.

وينتظر الجهاز الفني، بقيادة وليد الركراكي، نتائج الفحوصات الطبية لحسم موقف أكرد من خوض مواجهة مالي، سواء بالاعتماد عليه حال ثبوت جاهزيته، أو منحه راحة لتفادي تفاقم الإصابة والبحث عن بدائل مناسبة.



وتضاعفت مخاوف الجماهير المغربية نظراً للدور المحوري الذي يلعبه نايف أكرد في المنظومة الدفاعية، سواء على مستوى التغطية أو بناء اللعب من الخلف، في ظل ضغط المباريات وأهمية مرحلة دور المجموعات.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب نظيره منتخب مالي الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في مواجهة يسعى خلالها «أسود الأطلس» لمواصلة الانتصارات رغم التحديات الدفاعية.