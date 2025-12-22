دعم الأم أعاده للواجهة من جديد.. قصة إنسانية في حياة عمرو زكي



كشف عمرو زكي، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، جانباً إنسانياً مؤثراً من حياته خلال ظهوره الإعلامي الأخير، مؤكداً أن دعم والدته كان العامل الأبرز وراء عودته إلى الواجهة بعد فترة غياب طويلة. وعاد اسم عمرو زكي للتداول خلال الساعات الماضية بعدما حل ضيفاً على برنامج «الكلاسيكو» متحدثاً عن أسباب اختفائه خلال السنوات الماضية، وحقيقة الأزمات الصحية والإنسانية التي مر بها، التي أثرت بشكل مباشر في مسيرته وحياته الشخصية.



وأوضح زكي أنه واجه ظروفاً صعبة خلال الفترة الماضية، من بينها تعرضه لحادث سير مروع على طريق الساحل الشمالي في أغسطس 2019، إلى جانب وفاة والده في ديسمبر 2020 بعد صراع مع المرض، وهي محطات تركت أثراً نفسياً كبيراً عليه، ودفعته للابتعاد عن الأضواء.



وتحدث نجم الزمالك السابق عن الدور المحوري لوالدته، مؤكداً أنها كانت تشعر بالحزن والظلم بسبب ابتعاده عن العمل وعدم ظهوره على الساحة الرياضية، مشيراً إلى أن تأثرها بوضعه كان من أصعب الأمور التي واجهها، وأن دعواتها كانت سبباً رئيسياً في استعادته الثقة والعودة للظهور الإعلامي.



كما أشار عمرو زكي إلى الدعم الكبير الذي تلقاه من شقيقه صابر، الذي وصفه بـ«الأب الثاني»، مؤكداً أنه كان السند الحقيقي له خلال فترات الأزمات والضغوط النفسية.



وتطرق زكي خلال حديثه إلى محاولات استغلال تعرض لها خلال فترة ابتعاده، سواء مادياً أو معنوياً، مؤكداً رفضه الدخول في أي علاقات من هذا النوع، وحرصه على الحفاظ على كرامته وتاريخه الرياضي.

يذكر أن عمرو زكي يعد أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، بعدما قدم مسيرة حافلة مع منتخب مصر ونادي الزمالك، إضافة إلى تجربته الاحترافية في أوروبا، لذلك بقي اسمه حاضراً في ذاكرة الجماهير رغم سنوات الغياب.