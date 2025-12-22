من أول 90 دقيقة.. ياسين بونو يحقق إنجازاً تاريخياً في أمم أفريقيا



حقق ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، إنجازاً تاريخياً في كأس أمم أفريقيا، منذ المباراة الأولى للبطولة، بعدما حافظ على نظافة شباكه خلال مواجهة جزر القمر، ليصبح أكثر حارس مغربي تحقيقاً لـ«كلين شيت» في تاريخ النهائيات القارية. وأسهم بونو في فوز منتخب المغرب على جزر القمر بهدفين دون رد في افتتاح مشواره بنهائيات كأس أمم أفريقيا، المغرب 2025، ليضيف صفحة جديدة إلى سجله الدولي الحافل مع «أسود الأطلس».

وبرفع رصيده إلى 7 مباريات بشباك نظيفة في تاريخ مشاركاته بالبطولة، انفرد بونو بالرقم القياسي المغربي، متجاوزاً الأسطورة بادو الزاكي، الذي توقف رصيده عند 6 مباريات، بينما يأتي خالد فوهامي في المركز الثالث برصيد 5 مباريات.



وحقق بونو هذا الرقم خلال مشاركته في أربع نسخ متتالية من كأس أمم أفريقيا، خاض خلالها 12 مباراة، ما يعكس استمرارية مستواه وثباته في حماية مرمى المنتخب المغربي على مدار سنوات. ويعد ياسين بونو أحد أبرز حراس المرمى على الساحة القارية والعالمية، بعدما قدم مستويات مميزة سواء مع منتخب بلاده أو خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية، ليواصل ترسيخ مكانته أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة المنتخب المغربي.