تحركات مبكرة من ليفربول تحسبًا لرحيل محمد صلاح

بدأ نادي ليفربول التحرك مبكرًا تحسبًا لرحيل النجم المصري محمد صلاح، في إطار التخطيط للمستقبل، وذلك رغم تمسك الإدارة باستمراره وعدم وجود نية للتفريط فيه خلال الفترة الحالية.

وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، وضعت إدارة «الريدز» الجناح الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، ضمن الخيارات المطروحة لتعويض صلاح حال حدوث أي تغيير في وضعه التعاقدي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك في ظل دخول محمد صلاح مرحلة حاسمة من مستقبله مع ليفربول، وسط تكهنات متزايدة بشأن مصيره، رغم تأكيدات سابقة تفيد بأن النادي يفضل تأجيل أي نقاش يتعلق برحيله إلى فترة الانتقالات الصيفية، مع الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق في الوقت الراهن.

وأشارت صحيفة «غارديان» البريطانية إلى أن ليفربول يرى في سيمينيو خيارًا مناسبًا على المستوى الفني، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع بورنموث تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا، حيث يعد أحد أبرز العناصر الهجومية في الفريق خلال الموسم الجاري.

ويحظى الجناح الغاني، البالغ من العمر 25 عامًا، باهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها مانشستر يونايتد وتوتنهام ومانشستر سيتي، إلا أن تقارير أشارت إلى تفضيل اللاعب الانتقال إلى ليفربول حال فتح باب المفاوضات.

ويمتلك سيمينيو شرطًا جزائيًا في عقده مع بورنموث يقدر بنحو 75 مليون يورو، ما قد يجعل الصفقة مطروحة بقوة خلال الفترة المقبلة، حال قرر ليفربول تحويل اهتمامه إلى خطوة رسمية.

وخلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، شارك سيمينيو في 16 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة، ليعزز من حضوره كأحد الأسماء الهجومية البارزة في «البريميرليغ».