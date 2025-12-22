مرشحة لجائزة بوشكاش.. «المغاربة» توكيل أهداف استثنائية في 2025



واصل نجوم كرة القدم المغربية لفت الأنظار خلال عام 2025، بعد تسجيلهم أهدافاً استثنائية في مختلف المسابقات القارية والإقليمية، ما فتح باب الترشيحات المحتملة للمنافسة على جائزة «بوشكاش» لأفضل هدف في العالم. وشهدت البطولات التي شاركت فيها المنتخبات المغربية، سواء كأس أمم أفريقيا للمحليين أو كأس العرب أو كأس أمم أفريقيا، تسجيل مجموعة من الأهداف المميزة التي عكست جودة الحلول الفردية والقدرات الفنية للاعبين.

في كأس أمم أفريقيا للمحليين، سجل أسامة المليوي، مهاجم نهضة بركان، هدفاً رائعاً من تسديدة بعيدة المدى تجاوزت 40 متراً، خلال المباراة النهائية أمام مدغشقر، التي انتهت بفوز المنتخب المغربي بنتيجة 3-2، وأسهم المليوي في تتويج منتخب بلاده باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، كما تصدر ترتيب هدافي البطولة.



وفي نهائي كأس العرب 2025، أحرز أسامة طنان هدفاً مميزاً من منتصف الملعب في شباك المنتخب الأردني، خلال المواجهة التي انتهت بفوز المغرب بنتيجة 3-2، وجاء الهدف ليعيد اللاعب إلى الواجهة الدولية بعد فترة من الغياب، مؤكداً حضوره الفني وقدرته على صناعة الفارق.



أما في كأس أمم أفريقيا 2025، فكان أيوب الكعبي حاضراً بهدف استثنائي، عندما سجل مقصية رائعة في مرمى جزر القمر، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات، ليسهم في فوز المنتخب المغربي بهدفين دون رد، ورفع الكعبي بهذا الهدف رصيده الدولي إلى 30 هدفاً، إلى جانب 6 تمريرات حاسمة، خلال 61 مباراة بقميص «أسود الأطلس». وتعكس هذه الأهداف الاستثنائية الحضور الفني اللافت للاعبي المغرب في مختلف البطولات، مع ترقب لما إذا كانت إحدى هذه اللقطات ستجد طريقها رسمياً إلى قائمة المرشحين لجائزة «بوشكاش» خلال العام الجاري.