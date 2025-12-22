كأس أمم أفريقيا 2025.. مصطفى محمد والشناوي يتصدران «الترند» في المغرب

تصدر ثنائي منتخب مصر مصطفى محمد وأحمد الشناوي، قوائم «الترند» في المغرب خلال الأيام الأولى من منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما تحولا إلى محور تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي المغربية.

وجاء تصدر اسم مصطفى محمد نتيجة تفاعل جماهيري واسع، اتخذ طابعًا كوميديًا ساخرًا اعتادت عليه الجماهير المغربية، وتداولت صفحات المغرب عددًا من الصور والمقاطع الخاصة بوصول بعثة منتخب مصر، من بينها صورة لمصطفى محمد وهو يحمل حقيبة سفر كبيرة، ما فتح باب التعليقات الساخرة حول «الاستعداد للإقامة الطويلة» في المغرب، في إشارة إلى طموحات المنتخب المصري في البطولة، وعدم الاستسلام للخروج المبكر من منافساتها.

وعلى الجانب الآخر، تحدث المتابعون عن أحمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر ونادي بيراميدز، ومقارنته بمصطفى محمد، إذ ظهر الشناوي يحمل حقيبة صغيرة، مؤكدين بطريقة مازحة أنه على عكس مصطفى محمد من حيث الطموح، وأن الحارس يؤمن بأن مشوار «الفراعنة» لن يطول.

وكتبت إحدى الصفحات المغربية: «هاد الصورة كتبرز الفرق بين الخبرة وتهور الشباب، مصطفى محمد داير فحسابو وجايب معاه هدوم بزاف وحوايج تكفيه حتى لماتش النهائي، وأحمد الشناوي جاي غير بلباس واحد والشاحن، حيت عارف باللي غير سيمانة وراجعين».

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025، إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي، في وقت يستعد فيه «الفراعنة» لانطلاق مشوارهم في البطولة الليلة أمام زيمبابوي وسط ترقب جماهيري واسع داخل القارة الإفريقية.