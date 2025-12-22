المغرب يتحرك سريعًا بعد إصابة رومان سايس

تحرك الجهاز الفني لمنتخب المغرب بشكل عاجل عقب إصابة القائد رومان سايس خلال مباراة الافتتاح أمام جزر القمر، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي استدعاء مدافع الرجاء يوسف بلعمري للالتحاق فورًا بمعسكر المنتخب، تحسبًا لاحتمال غياب سايس عن المباريات المقبلة، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي ستحدد طبيعة الإصابة ومدة الغياب.

وكان سايس قد غادر مباراة جزر القمر متأثرًا بالإصابة، ما دفع الطاقم الفني والطبي إلى اتخاذ خطوات سريعة لتأمين الخط الخلفي، خاصة مع ازدحام المباريات في دور المجموعات.

ويعد بلعمري من الخيارات الدفاعية المتاحة أمام الجهاز الفني لتعويض الغياب المحتمل لقائد المنتخب، سواء بالاعتماد عليه ضمن التشكيل الأساسي أو كخيار بديل، في إطار الحفاظ على التوازن الدفاعي للفريق.

ومن المنتظر أن يحسم الموقف النهائي لسايس بعد استكمال الفحوصات الطبية، على أن تتضح الرؤية بشكل أكبر قبل المواجهة المقبلة للمنتخب المغربي في البطولة أمام مالي.