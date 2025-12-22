قبل مواجهة زيمبابوي.. رسائل دعم أوروبية لمصر في أمم أفريقيا

تلقت بعثة منتخب مصر رسائل دعم أوروبية قبل انطلاق مشوارها في كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك قبل مواجهة زيمبابوي في الجولة الأولى من دور المجموعات، في لفتة عكست مساندة الأندية الأوروبية لنجومها المشاركين في البطولة القارية.

ونشر نادي ليفربول رسالة دعم لمحمد صلاح عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تمنى خلالها التوفيق للنجم المصري مع منتخب بلاده في بداية مشواره بأمم أفريقيا، تزامنًا مع مواجهة زيمبابوي المقررة مساء اليوم على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

كما وجه نادي مانشستر سيتي رسالة مماثلة إلى الدولي المصري عمر مرموش، متمنيًا له ولمنتخب مصر التوفيق في انطلاقة البطولة، في إطار الدعم الذي اعتادت الأندية الأوروبية تقديمه للاعبيها خلال المشاركات الدولية.

وتأتي هذه الرسائل في ظل اعتماد الجهاز الفني لمنتخب مصر على عدد من المحترفين في الدوريات الأوروبية، وفي مقدمتهم محمد صلاح، قائد المنتخب وأحد أبرز نجوم البطولة، إلى جانب عمر مرموش الذي يمثل أحد العناصر الهجومية المهمة في تشكيلة «الفراعنة».

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة زيمبابوي، ضمن منافسات دور المجموعات، في إطار سعيه لتحقيق بداية قوية تعزز حظوظه في المنافسة على اللقب القاري.