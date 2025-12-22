ليفربول يحسم موقفه من رحيل محمد صلاح

حسم نادي ليفربول موقفه من مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا عدم نيته التفريط في اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تمسك الإدارة باستمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما أوردته شبكة «فوتبول إنسايدر» الإنجليزية، فإن إدارة ليفربول لا تنوي فتح باب الرحيل أمام صلاح في ميركاتو يناير، وتفضل تأجيل أي خطوة تتعلق بمستقبله إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عندما يتبقى عام واحد فقط في عقده.

ويأتي هذا القرار في إطار رغبة النادي في الحفاظ على استقراره الفني خلال المرحلة المهمة من الموسم، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه صلاح داخل الفريق، سواء على المستوى التهديفي أو القيادي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ليفربول ترى أن مناقشة مستقبل اللاعب ستكون أكثر ملاءمة في الصيف، بما يمنح النادي مساحة أوسع لاتخاذ القرار الأنسب فنيًا واقتصاديًا، بعيدًا عن ضغوط منتصف الموسم.

ويعد محمد صلاح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق، حيث يواصل تقديم مستويات ثابتة، ما يعزز من تمسك النادي باستمراره خلال الفترة الحالية.