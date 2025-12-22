منتخب المغرب يحقق 3 أرقام تاريخية أمام جزر القمر

حقق منتخب المغرب انطلاقة قوية في افتتاح مشاركته بنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، بعد فوزه على منتخب جزر القمر بهدفين دون رد، في مباراة حملت إلى جانب الثلاث نقاط، ثلاث محطات رقمية تاريخية لـ«أسود الأطلس».

واحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط المواجهة الافتتاحية، التي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نجح خلالها المنتخب المغربي في فرض سيطرته وحسم اللقاء لصالحه، مؤكدًا جاهزيته للمنافسة على اللقب القاري على أرضه وبين جماهيره.

وعلى هامش هذا الفوز، عزز منتخب المغرب سجله القوي على ملعبه، بعدما رفع رصيده إلى 30 فوزًا و4 تعادلات في آخر 34 مباراة رسمية خاضها داخل قواعده، دون أن يتعرض لأي خسارة منذ نوفمبر 2009، عندما سقط أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2010.

كما واصل المنتخب المغربي حضوره المميز من دكة البدلاء، بعدما سجل أيوب الكعبي هدف المباراة الثاني عقب دخوله بديلًا، ليرتقي «أسود الأطلس» إلى المركز الثالث في قائمة أكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف عن طريق البدلاء في تاريخ كأس أمم أفريقيا برصيد 16 هدفًا، خلف منتخبي ساحل العاج ومصر.

وبفوزه في مباراة الافتتاح، رفع منتخب المغرب عدد انتصاراته الإجمالية في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس أمم أفريقيا إلى 30 فوزًا، ليتقاسم المركز السادس في قائمة أكثر المنتخبات تحقيقًا للانتصارات مع منتخب السنغال، متجاوزًا منتخبي الجزائر وتونس.