قائد المغرب يواجه شبح الغياب عن أمم أفريقيا بعد إصابة الجولة الأولى

يواجه رومان سايس، قائد منتخب المغرب، خطر الغياب عن بقية منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما تعرض لإصابة خلال مواجهة جزر القمر في الجولة الأولى من دور المجموعات، اضطرته لمغادرة الملعب في وقت مبكر.

وكان سايس قد غادر أرضية الملعب في الدقائق الأولى من اللقاء، الذي انتهى بفوز المنتخب المغربي بهدفين دون رد، بعد شعوره بآلام على مستوى الركبة، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي واتخاذ قرار بعدم المجازفة باستمراره في المباراة.

وأوضح سايس أن الإصابة بدت غريبة بعض الشيء، مشيرًا إلى أنه شعر بألم خفيف في جانب الركبة، مع استبعاده لتعرضه لإصابة خطيرة مثل الرباط الصليبي.

وأكد قائد «أسود الأطلس» أنه فضل الخروج مبكرًا حرصًا على سلامته، خاصة مع تبقي وقت طويل في المباراة وحاجة المنتخب لعناصر جاهزة بنسبة كاملة، مشيدًا في الوقت ذاته بالمستوى الذي قدمه جواد اليميق بعد مشاركته بدلًا منه.

وأشار سايس إلى أنه سيخضع لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة الغياب المحتملة، معربًا عن أمله في العودة سريعًا إلى الملاعب.

وشدد قائد المنتخب المغربي على أن مصلحة الفريق تأتي في المقام الأول، مؤكدًا استعداده للغياب حتى نهاية البطولة في حال كان ذلك سيساهم في تتويج المغرب بلقب كأس أمم أفريقيا، مضيفًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق اللقب بغض النظر عن المشاركة الفردية.

وأوضح سايس أنه شعر بالحزن لعدم استكمال المباراة، خاصة أنها مواجهة الافتتاح وبحضور عائلات اللاعبين والجماهير المغربية، لافتًا إلى أن هذه النسخة قد تكون الأخيرة له في البطولة القارية.

واختتم سايس تصريحاته بالتأكيد على أهمية الجانب الذهني في التعامل مع الإصابات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الروح الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.