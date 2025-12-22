إصابة جديدة تربك حسابات ليفربول

تلقى ليفربول ضربة جديدة بعد تعرض أحد لاعبيه الهجوميين لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، ما يزيد من صعوبة موقف الفريق قبل مرحلة مزدحمة بالمباريات في الدوري الإنجليزي.

وجاءت الإصابة خلال مواجهة توتنهام الأخيرة، بعدما تعرض اللاعب ألكسندر إيزاك لالتحام قوي، اضطر على إثره لمغادرة الملعب بمساعدة الجهاز الطبي، وسط مخاوف أولية تتعلق بإصابة في أسفل الساق.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الإصابة ستبعد إيزاك عن المشاركة لفترة ليست قصيرة، مع استبعاد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الجهاز الفني لليفربول في المرحلة المقبلة.

وتتزامن هذه الإصابة مع غياب النجم المصري محمد صلاح، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، ما يقلص الخيارات الهجومية المتاحة للفريق خلال فترة مهمة من الموسم.

وكان إيزاك قد انضم إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه شارك في عدد محدود من المباريات قبل أن تعيقه الإصابة عن استكمال مشواره مع الفريق.

ويستعد ليفربول لخوض سلسلة من المباريات المهمة في الدوري الإنجليزي، في ظل تحديات تتعلق بتعويض الغيابات والحفاظ على التوازن الهجومي.