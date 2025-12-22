عمر مرموش يدخل حسابات توتنهام في ميركاتو يناير

دخل الدولي المصري عمر مرموش حسابات نادي توتنهام، ضمن تحركات النادي الإنجليزي لتدعيم خطه الهجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب معطيات متداولة داخل النادي اللندني، فإن اسم مرموش مطروح كأحد الخيارات التي يدرسها توتنهام، بعد تعثر محاولته السابقة للتعاقد مع البرازيلي سافينيو لاعب مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ويحظى مرموش بمتابعة من توتنهام خلال الفتر ة الأخيرة، في ظل مستواه المتطور وقدرته على شغل أكثر من مركز هجومي، سواء على الأطراف أو في العمق، إلى جانب سرعته وتحركاته بدون كرة، بما يتماشى مع أسلوب لعب الفريق في الدوري الإنجليزي.

ولا يعد مرموش الخيار الوحيد المطروح أمام إدارة توتنهام، إذ يأتي ضمن قائمة من اللاعبين الذين يدرسهم النادي لتدعيم الجانب الهجومي خلال النصف الثاني من الموسم.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح القرار خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية، في انتظار موقف السيتيسينز، وإمكانية دخول توتنهام في مفاوضات رسمية حال اتخاذ قرار التعاقد.