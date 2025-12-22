الإمارات في المركز 68 بالتصنيف العالمي .. وخطوة تفصل المغرب عن التوب 10

تراجع منتخبنا الوطني الإماراتي مركزاً واحداً لينهي عام 2025 في المركز 68 في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم، فيما أنهت إسبانيا العام في الصدارة، وارتقى منتخب الأردن في جدول الترتيب بعد نيل مركز الوصافة في بطولة كأس العرب في قطر.

ونوه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى حدوث تغييرات طفيفة في آخر نسخ التصنيف العالمي لعام 2025، مع استقرار إسبانيا في الصدارة بعد انقضاضها على المركز الأول في تصنيف سبتمبر الماضي، فيما ارتقى منتخب الأردن مرتبتين ليحتل المركز 64.

ولا يزال منتخب المغرب على بعد خطوة واحدة من العشرة الأوائل باستقراره في المركز 11، وعلى الرغم من تتويجه بطلاً لكأس العرب، فإنه لم يتمكن من حصد النقاط الكافية التي تضمن له موطئ قدم بين العشرة الأوائل، وبقي على بعد 0.54 نقطة من كرواتيا صاحبة المركز العاشر دون تغيير.

وبقيت الأرجنتين في المركز الثاني، بينما حافظت فرنسا على المركز الثالث، وتكتمل قائمة العشرة الأوائل بكل من إنجلترا، والبرازيل، والبرتغال، وهولندا، وبلجيكا، وألمانيا، وكرواتيا في المراكز من الرابع إلى العاشر بالترتيب. ولم يطرأ أي تغيير على المراكز الـ33 الأولى، بينما لم تتمكن سوى ثلاثة منتخبات من تحسين موقعها بأكثر من مرتبة واحدة، وهي الأردن التي واجهت المغرب في نهائي كأس العرب، إضافة إلى فيتنام وسنغافورة.

وأثار منتخب كوسوفو إعجاب جميع المراقبين بعد نيله 89.02 نقطة، وهو رصيد لم يحققه أي منتخب آخر، عقب تحقيقه 7 انتصارات مقابل تعادلين في المباريات العشر التي خاضها خلال هذا العام، كما أنه المنتخب الذي حقق أكبر ارتقاء من حيث المراكز خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.