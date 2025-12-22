جيرارد يعلن موقفه من تدريب ليفربول

كشف ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول، موقفه من تولي تدريب الفريق خلال الفترة الحالية، في ظل الضغوط التي يتعرض لها المدير الفني الهولندي أرني سلوت بسبب تذبذب نتائج «الريدز» منذ بداية الموسم.

وقال جيرارد، في تصريحات لقناة «TNT Sports»، إنه لا يتمنى رحيل سلوت عن منصبه، مؤكدًا دعمه الكامل له من أجل إعادة الفريق إلى مساره الصحيح.

وأضاف: «لا أريد أن يخسر أرني سلوت وظيفته، وأتمنى أن ينجح في تصحيح الأوضاع وجعل ليفربول فريقًا عظيمًا من جديد».

وأوضح جيرارد أن علاقته بليفربول لا ترتبط بمسألة تولي المناصب، مشيرًا إلى أنه مشجع للنادي قبل أي شيء، ومستعد لمساعدته في أي وقت وبأي دور يطلب منه.

تأتي تصريحات جيرارد في وقت تزايدت فيه التكهنات حول إمكانية خلافة سلوت، بعدما تراجع ليفربول إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة بعد 17 جولة.

وأشار نجم ليفربول السابق إلى رضاه عما قدمه الفريق في بداية الموسم، معربًا عن ثقته في قدرة سلوت على تجاوز المرحلة الحالية، خاصة في ظل تحسن النتائج خلال الجولات الأخيرة، وآخرها الفوز خارج الأرض على توتنهام.

ويستعد ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في إطار سعيه لمواصلة استعادة التوازن وتقليص الفارق مع فرق الصدارة.