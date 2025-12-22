جمهور ريال مدريد يصوت ضد فينيسيوس

تشهد علاقة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بجماهير ريال مدريد توترًا متزايدًا خلال الموسم الحالي، في ظل تراجع نتائج الفريق وأداء اللاعب على المستويين المحلي والقاري.

وكشف تصويت جماهيري أجرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، بمشاركة أكثر من 100 ألف متابع، أن 86% من المشاركين أيدوا فكرة بيع فينيسيوس، في مؤشر واضح على تراجع ثقة الجماهير، بالتزامن مع ابتعاد ريال مدريد عن صدارة الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط لصالح برشلونة، إلى جانب الأداء المتذبذب في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني فينيسيوس من تراجع في أرقامه، بعدما فشل في تسجيل أي هدف منذ الرابع من أكتوبر الماضي، وهو ما أسهم في تصاعد الانتقادات الموجهة إليه، خاصة مع تقارير إعلامية تحدثت عن تعثر مفاوضات تمديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2027.

وأشار الاستفتاء ذاته إلى أن 61% من المشاركين حملوا اللاعبين مسؤولية أزمة الفريق، مقابل 23% وجهوا اللوم للإدارة، و16% للمدرب تشابي ألونسو، في حين أيد 76% استمرار المدرب في منصبه.

وعلى أرض الملعب، واجه فينيسيوس صافرات استهجان من جماهير ريال مدريد أثناء استبداله في مباراة إشبيلية الأخيرة، رغم فوز الفريق بهدفين دون رد، في مشهد عكس حجم الضغط الذي يعيشه اللاعب خلال الفترة الحالية.

ويعيش فينيسيوس مرحلة فاصلة في مسيرته مع ريال مدريد، في ظل تراجع المستوى، وتعرضه لضغط جماهيري متزايد، ومستقبل تعاقدي لم يُحسم بعد.