أشبال النصر بطل كأس السوبر الإماراتي العماني



حصل فريق أشبال النصر تحت 12 سنة على المركز الأول في بطولة كأس السوبر الإماراتي العماني لكرة القدم، التي أقيمت منذ يومين في سبورت ستي وستي ووك بمشاركة 16 فريقاً، من بينها أكاديميات دبي أيريش – جوفنتوس العماني – وأكاديمية ماك وفريق العين الإماراتي والنصر الإماراتي، وحقق النصر 3 انتصارات في دور المجموعات وتغلب على أكاديمية ماك في نصف النهائي وفاز في المباراة النهائية على جوفنتوس العماني بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وأكد طارق الطواش، مدير فريق النصر تحت 12 عاماً، أن كأس السوبر الإماراتي العماني تعد بطولة دولية لكرة القدم للناشئين، رسخت مكانتها واحدة من أفضل البطولات، مشيراً إلى أن تتويج النصر بالمركز الأول يعد نتيجة ممتازة، وأوضح الطواش أن المشاركة حققت مكاسب عدة للاعبين، سواء الفنية أو المعنوية عن طريق الحصول على أفضل لاعب وأفضل مدرب في البطولة، وتعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الانتصارات، خاصة أنهم يتصدرون حالياً دوري الأشبال تحت 12 سنة.