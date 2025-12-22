ميزان غوارديولا لا يرحم نجوم مانشستر سيتي

يشدد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الانضباط البدني للاعبيه، حتى خلال فترات الراحة، مؤكداً أن الوزن سيكون معياراً أساسياً لتحديد الجاهزية للمشاركة في المباريات المقبلة، دون اعتبار للأسماء أو النجومية.

ووضع غوارديولا لاعبي مانشستر سيتي أمام اختبار غير تقليدي عقب عطلة عيد الميلاد، بعدما منحهم ثلاثة أيام راحة بعيداً عن التدريبات، مع التأكيد على استبعاد أي لاعب يعود بزيادة في الوزن من مواجهة نوتنغهام فورست المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات صحفية إن أوزان اللاعبين مسجلة ومعروفة بدقة، مشيراً إلى أنه سيتابع بنفسه عملية القياس عند عودة الفريق، وأضاف: «يمكنهم الاستمتاع بالإجازة، لكن لاعباً يعود بزيادة ثلاثة كيلوجرامات لن يسافر معنا».

وأوضح غوارديولا أن اختياراته للتشكيلة لا تعتمد فقط على الجاهزية الفنية، بل تشمل الالتزام البدني أيضاً، معتبراً أن الحفاظ على الوزن المثالي جزء من متطلبات الاحتراف، خصوصاً في ظل ضغط جدول المباريات خلال الموسم.

وأشار مدرب السيتي، في الوقت ذاته، إلى أهمية منح اللاعبين فترات راحة ذهنية، موضحاً أن الابتعاد المؤقت عن أجواء كرة القدم يساعد على استعادة النشاط، وقال: «الجدول مزدحم للغاية، ويحتاج اللاعبون إلى قضاء وقت مع عائلاتهم».

يذكر أن غوارديولا سبق أن انتقد علناً لاعب الوسط الإنجليزي كالفن فيليبس عقب عودته من كأس العالم 2022 بسبب زيادة وزنه، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في ذلك الوقت.

ويواصل مانشستر سيتي المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتأخر بفارق نقطتين فقط عن أرسنال المتصدر بعد مرور 17 جولة.