أيوب الكعبي يفرض اسمه مبكرًا في سباق نجوم الكان

فرض المغربي أيوب الكعبي نفسه مبكرًا في كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما خطف الأضواء بهدف استثنائي في افتتاح مشوار منتخب المغرب، ليبعث برسالة واضحة مفادها أن سباق النجومية في البطولة القارية قد بدأ مبكرًا، وأن اسمه حاضر بقوة منذ الجولة الأولى.

وأسهم الكعبي في تحقيق منتخب المغرب فوزه الأول في مستهل مشواره بالبطولة، بعد الانتصار على جزر القمر بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء ممطرة.

ودخل مهاجم «أسود الأطلس» المباراة بديلًا في الدقيقة 65 بدلًا من سفيان رحيمي، قبل أن يترك بصمته سريعًا، مسجلًا الهدف الثاني للمنتخب المغربي في الدقيقة 74، عبر ركلة خلفية مزدوجة «مقصية» رائعة، استقرت في شباك جزر القمر، بعد عرضية متقنة وتمرير ثنائي داخل منطقة الجزاء.

واعتبر الهدف الاستثنائي للكعبي من أجمل أهداف البطولة في يومها الافتتاحي، وفتح باب الحديث مبكرًا عن منافسته على جائزة أجمل هدف في النسخة الحالية، بل وذهب البعض إلى ترشيحه للمنافسة على جائزة «بوشكاش» لأجمل هدف في العالم، نظرًا لصعوبته وجماله.

وجاء هدف الكعبي ليمنح المنتخب المغربي أريحية أكبر في الدقائق الأخيرة، ويؤكد جاهزية البدائل داخل تشكيلة وليد الركراكي، الذي اعتمد على حلول هجومية متنوعة خلال اللقاء، رغم إهدار ركلة جزاء في الشوط الأول.

ويواصل أيوب الكعبي، الذي يعد أحد أبرز الأوراق الهجومية في صفوف المغرب، تقديم نفسه كعنصر حاسم في المواعيد الكبرى، معززًا طموحات «أسود الأطلس» في الذهاب بعيدًا بالبطولة، والسعي نحو التتويج باللقب القاري الثاني في تاريخهم، بعد لقب 1976.