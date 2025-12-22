المغرب يستهل مشواره في كأس أمم إفريقيا بالفوز على جزر القمر

استهل منتخب المغرب مشواره في النسخة الـ 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها المغرب حتى 18 يناير المقبل، بتحقيق فوز على منتخب جزر القمر بنتيجة 2-0، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخبًا.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا لحارس مرمى جزر القمر يانيك باندور، الذي تصدى لركلة جزاء نفذها سفيان رحيمي، لاعب العين، في الدقيقة العاشرة، ونجح في إنقاذ مرماه من عدة فرص أخرى خلال المباراة.

ونجح إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، في كسر التعادل لصالح المنتخب المغربي بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 50، قبل أن يعزز أيوب الكعبي النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 74، بعد هجمة منظمة أنهاها بمقصية رائعة.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب المغرب أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات جزر القمر ومالي وزامبيا.