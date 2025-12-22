الوريث الصغير يكبر سريعًا.. يامال يعادل رقم ميسي قبل العشرين

دخل لامين يامال نجم برشلونة مبكرًا دائرة الأرقام التاريخية في البرسا، بعدما عادل رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعبي النادي تسجيلًا للأهداف قبل سن العشرين، ليضع نفسه مبكرًا في دائرة المقارنات التاريخية، ويؤكد أن حضوره لم يعد مرتبطًا بصفة «الموهبة الصاعدة»، بل بنجم يصنع تأثيره بالأرقام.

وجاء إنجاز يامال عقب هدفه أمام فياريال ضمن الجولة السابعة عشرة من «الليغا»، ليصل إلى الهدف رقم 21 في الدوري الإسباني قبل عيد ميلاده العشرين، وهو الرقم ذاته الذي حققه ميسي في المرحلة العمرية نفسها.

ومنح هذا الرقم جناح برشلونة الشاب مكانة خاصة في تاريخ النادي، إذ لم ينجح سوى عدد محدود من اللاعبين في ترك بصمة تهديفية مبكرة بهذا الشكل، من بينهم بويان كركيتش وأنسو فاتي، قبل أن يتجاوزهم يامال ويقف على خط واحد مع ميسي في هذه المحطة العمرية.

ولم يقتصر حضور يامال على نطاق برشلونة فقط، بل امتد إلى سجل الدوري الإسباني ككل، بعدما دخل قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف قبل سن العشرين في «الليغا»، إلى جوار أسماء بارزة مثل راؤول غونزاليس، وفرناندو توريس، وسيرجيو أغويرو، في مؤشر واضح على قيمة ما يقدمه رغم صغر سنه.