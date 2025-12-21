حفل افتتاح استثنائي لكأس أمم إفريقيا 2025 بحضور ولي عهد المغرب

ترأس الأمير مولاي الحسن، ولي عهد المملكة المغربية، مساء الأحد، حفل الافتتاح الرسمي لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم «المغرب 2025»، الذي أقيم على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، في أجواء احتفالية شهدت حضورًا رسميًا ورياضيًا رفيع المستوى.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من كبار مسؤولي كرة القدم، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» باتريس موتسيبي، إلى جانب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، إضافة إلى وفود المنتخبات المشاركة وشخصيات رسمية بارزة، من بينهم رئيس دولة جزر القمر.

وتضمن الحفل عروضًا فنية وبصرية اعتمدت على تقنيات الإبهار الضوئي والمؤثرات السمعية والبصرية، إلى جانب لوحات فنية استلهمت التراث المغربي، في إطار إبراز البعد الثقافي للبطولة إلى جانب قيمتها الرياضية.

كما شهدت مراسم الافتتاح فقرات موسيقية أحياها عدد من الفنانين المغاربة والعالميين، من بينهم فرانش مونتانا، وجيلان، ولارتيست، وسط تفاعل جماهيري كبير داخل المدرجات.

ويعكس تنظيم حفل الافتتاح، حرص المملكة المغربية على تقديم نسخة مميزة من كأس أمم إفريقيا، في ظل تجهيزات تنظيمية وفنية تهدف إلى إخراج البطولة بصورة تليق بمكانتها القارية والدولية.

وأكدت الصور والتقارير الواردة من ملعب الافتتاح جاهزية المنشآت الرياضية والبنية التنظيمية لاستضافة الحدث القاري، في بطولة تسعى من خلالها المغرب إلى ترسيخ حضورها كإحدى أبرز الوجهات الرياضية في القارة الإفريقية.