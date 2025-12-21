«نحن الأفارقة أولاد ماما».. تقود السوداني سولجا للغناء في افتتاح «كان 2025»



مقطع فيديو قصير قاد الرابر السوداني أسامة أشرف الشهير بـ « سولجا» للمشاركة في حفل افتتاح كأس أفريقيا المغرب 2025، حيث تغنى الشاب السوداني صاحب الشعبية الجارفة في إحدى أغانيه الشهيرة المتداولة قائلاً: «نحن الأفارقة أولاد ماما»، ويقصد ماما أفريقيا، من هذا المقطع جاء اختياره مناسباً ليكون أحد المطربين المشاركين في حفل افتتاح «كان 2025»، وبالفعل قام الرابر السوداني بتسجيل مقطع قبل انطلاقة حفل الافتتاح ونشره على منصاته الرسمية بمواقع «السوشيال ميديا»، وظهر خلاله موزعاً هداياه على مجموعات من الشباب مع رقصات بسيطة على أنغام الأغنية الشهيرة التي قادته للغناء في الحدث العالمي.