رافينيا يبلغ رقمًا تاريخيًا في «الليغا» بقميص برشلونة

حقق البرازيلي رافينيا رقمًا خاصًا في تاريخ نادي برشلونة بالدوري الإسباني، بعدما سجل هدفًا جديدًا في شباك فياريال، ليعادل رقم التشيلي أليكسيس سانشيز كأحد أكثر لاعبي النادي تسجيلًا للأهداف في «الليغا»، في محطة رقمية تعكس تطور حضوره وتأثيره مع الفريق الكتالوني.

وجاء هدف رافينيا من ركلة جزاء في الدقيقة 12 من مواجهة فياريال، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، ليؤكد تفوقه خاصة خارج الديار.

وبهذا الهدف، رفع رافينيا رصيده إلى 38 هدفًا بقميص برشلونة في الدوري الإسباني، وهو الرقم ذاته الذي حققه أليكسيس سانشيز خلال مسيرته مع النادي، ويبرز الفارق في عدد المباريات، إذ احتاج النجم التشيلي إلى 88 مباراة للوصول إلى هذا الرصيد، مقابل 111 مباراة خاضها الجناح البرازيلي.

وتعكس هذه الأرقام استمرارية رافينيا مع برشلونة، لا سيما خلال عام 2025، حيث أصبح ثالث أكثر لاعبي الفريق تسجيلًا في «الليغا» هذا العام برصيد 14 هدفًا، خلف روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، ما يبرز تنوع الحلول الهجومية داخل المنظومة الكتالونية.

ويكتسب هدف فياريال قيمة إضافية بالنظر إلى سجل رافينيا المميز من ركلات الجزاء، إذ أظهر دقة عالية طوال مسيرته، بعدما سجل 14 ركلة جزاء من أصل 15، مكتفيًا بإهدار واحدة فقط تعود إلى موسم 2017-2018 بقميص فيتوريا غيماريش، قبل أن ينجح بعدها في تحويل جميع ركلات الجزاء التي سددها إلى أهداف.

ومع برشلونة تحديدًا، سجل رافينيا أربع ركلات جزاء في الدوري الإسباني، نجح في تسجيلها جميعًا، ليمنح الفريق استقرارًا ذهنيًا في هذه اللحظات.